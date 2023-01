Ils étaient réunis en famille pour célébrer les funérailles de leur père, qui devaient se dérouler trois jours plus tard. Que s’est-il passé ce 3 janvier dans une maison de Cancale (Ille-et-Vilaine) où trois frères étaient réunis ? Difficile de le savoir tant les suspects étaient alcoolisés au moment des faits. Mis en examen pour le meurtre de leur frère, ces deux hommes âgés de 57 et 61 ans s’étaient présentés d’eux-mêmes à la gendarmerie pour expliquer que le corps inanimé d’un homme était dans leur maison. Savaient-ils qu’il s’agissait de leur frère ? C’est ce qu’a étudié la chambre de l’instruction jeudi, saisie par l’un des mis en cause qui demandait sa libération conditionnelle.

D’après Ouest-France, l’un des frères aurait expliqué « ne pas avoir reconnu » l’homme qui s’était introduit dans leur maison. Croyant qu’ils avaient affaire à un inconnu, les deux frères en état d’ivresse auraient usé de coups de pied et de poing. Des coups qui seront fatals puisque la victime décédera à l’hôpital de Rennes peu de temps après y avoir été admise. Ce sont les gendarmes qui ont découvert l’identité de la victime grâce à son portefeuille.

Il prétend avoir fait un malaise

Devant la chambre de l’instruction, l’un des mis en cause a tenté d’obtenir sa remise en liberté, arguant qu’il était inconscient au moment des faits après un malaise. Des faits contestés par son autre frère. Les deux hommes âgés de 57 et 61 ans sont mis en examen pour homicide volontaire. Et resteront en prison.