Un étudiant en médecine, soupçonné de viols et d’agressions sexuelles « par personne en état d’ivresse », a été placé en détention provisoire mercredi selon une information de France 3 et 100 % radio. Le parquet de Toulouse, sollicité par 20 Minutes, a confirmé que ce jeune homme de 23 ans avait été visé récemment par deux plaintes pour des faits qui se seraient déroulés entre 2018 et 2021.

Selon les déclarations des deux plaignantes, mais aussi de quatre autres personnes entendues par le groupe des atteintes aux personnes de la sûreté urbaine de Toulouse, ces agressions auraient eu lieu dans le cadre de soirées festives, alors que le jeune se trouvait en état d’ivresse. Certaines des victimes seraient d’anciennes petites amies de l’étudiant, indique le parquet de Toulouse.

Une information judiciaire a été ouverte et le jeune homme, qui nie les faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen.