L’interpellation a mobilisé de gros moyens mais s’est effectuée « sans résistance ». Un homme de 35 ans, recherché par la justice depuis dix mois, a été arrêté mercredi au petit matin par la gendarmerie et le GIGN dans un appartement de Trébeurden (Côtes-d’Armor), rapporte le journal Ouest-France.

Le fuyard, qui faisait l’objet d’un mandat de recherche depuis mars, avait été condamné en janvier par le tribunal de Saint-Brieuc à cinq ans de prison ferme pour son implication dans un vaste trafic de cannabis et de cocaïne.

L’homme, désormais incarcéré, devra rester en prison six mois de plus après avoir été condamné pour la détention d’armes (un pistolet et un fusil) retrouvées à son domicile mercredi.