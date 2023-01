La loi des séries ? Après l’évacuation d’un établissement en plein centre-ville de Nice, mardi, à la suite de la découverte d’un colis suspect, un autre lycée de la capitale azuréenne a dû être sanctuarisé, ce mercredi matin. « Les sapeurs pompiers interviennent pour une fuite de gaz depuis 9 heures, au sein du lycée Guillaume-Apollinaire », a annoncé le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes.

Le boulevard Vérany, à l’est de la ville, a dû être entièrement coupé à la circulation. Cinq engins, et vingt-deux pompiers ont été mobilisés, notamment pour évacuer l’ensemble des personnels et des élèves du lycée, qui ont finalement pu regagner leur classe plus d’une heure après le début de l’intervention.