Un homme de 56 ans se trouvait toujours, ce lundi, dans un état grave, après avoir été violenté la veille. Dimanche, peu avant 7 heures, il a été pris à partie par deux hommes alors qu’il se trouvait dans le quartier de la gare Matabiau, à Toulouse, non loin de la rue Bayard. Ces derniers lui ont demandé une cigarette, mais, face à son refus, l’un d’eux lui a assené un très violent coup et il est tombé au sol, inconscient.

Ses agresseurs en ont profité pour lui voler son téléphone. Un portable que les policiers ont retrouvé sur l’un des suspects lorsqu’ils les ont interpellés peu de temps après. Leur victime, blessée à la tête, a été prise en charge par les secours et hospitalisé.

Les deux agresseurs, âgés de 15 ans et 30 ans, déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue et s’y trouvaient toujours ce lundi. Lors de leur audition, l’un d’eux a reconnu avoir porté un coup violent. L’enquête policière se poursuit et les deux acolytes devraient être déférés devant la justice mardi matin.