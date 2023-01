Un adolescent âgé de 16 ans a été mortellement poignardé devant le lycée Guillaume Apollinaire à Thiais (Val-de-Marne) lundi et un autre mineur a été blessé, a indiqué le parquet de Créteil, confirmant une information de Valeurs actuelles. Le jeune blessé a été transporté à l’hôpital Henri-Mondor, son pronostic vital n’est pas engagé, selon le parquet.

Un adolescent de 16 ans a été interpellé. Le contexte de rixe entre bandes de jeunes rivales est privilégiée, selon plusieurs sources proches de l'enquête. Interpellé devant son lycée, à Créteil vers 10 heures, le suspect est originaire de Choisy-le-Roy, selon la source policière qui évoque une rivalité entre quartiers de Thiais et Choisy-le-Roy.

De précédentes rixes entre bandes rivales

Les faits se sont déroulés lundi entre 8 heures et 9 heures, selon les premiers éléments de l’enquête confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne, a précisé le parquet. Le procureur de la République et le magistrat de permanence de la division des affaires familiales et des mineurs sont sur place, a indiqué le procureur à 20 Minutes.

Contactés par l’AFP, la préfecture du Val-de-Marne et le rectorat de Créteil n’étaient pas joignables dans l’immédiat. « C’est un évènement dramatique qui choque tout le monde », a réagi le maire de Thiais Richard Dell’Agnola. Le département du Val-de-Marne a été le théâtre de rixe entre bandes rivales et d’agressions mortelles entre jeunes, notamment en 2021 à Champigny-sur-Marne ou à Ivry-sur-Seine.