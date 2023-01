Pour une raison encore indéterminée, révèle Actu 17, un homme armé d’un couteau s’en est pris à des passants samedi en fin d’après-midi à Strasbourg. Les faits de cette agression, confirmés à 20 Minutes par la police judiciaire, se sont produits avenue de Colmar, à la Meinau. Selon nos confrères, l’agresseur s’en serait d’abord pris à un passant qui s’apprêtait à monter en voiture, mais ce dernier a réussi à se protéger.





Merci au policier courageux qui, en dehors de son service, a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg. Grâce à son intervention, aucune victime n'est à déplorer. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 14, 2023







Puis l’individu a ensuite dirigé l’arme blanche vers une mère de famille et ses enfants, lorsqu’un policier, en repos, s’est interposé. Lors de l’interpellation, le policier a été blessé. Il souffre d’une épaule et d’une coupure à la main. L’individu a finalement été placé en garde à vue et l’acte « courageux » du policier salué par ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Une enquête est ouverte.