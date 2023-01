L’agression remonte au 5 janvier. Ce soir-là, un habitant de Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, part faire un gros retrait d’argent liquide – « un peu plus de 1.000 euros » de source policière – à un distributeur près chez lui. C’est une habitude en début de mois pour ce jeune homme de 23 ans, placé sous curatelle et donc considéré comme vulnérable. Mais cette fois, les choses tournent mal : une voiture surgit avec cinq hommes à son bord. Ils se jettent sur la victime, lui font un croche-pied puis le frappent à terre. Avant de s’enfuir, la bande le dépouille de son argent liquide et de ses deux cartes bancaires.

L’enquête a conduit les policiers jusqu’à cinq suspects, déjà connus de leurs services. Tous ont été cueillis mardi chez eux au petit matin. Ils sont âgés de 20 à 30 ans, et quatre d’entre eux appartiennent à la même famille. Après leur garde à vue pour violences et vol aggravé, ils ont été déférés jeudi devant un magistrat du parquet.