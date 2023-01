Un jeune homme gisant sur le sol, à peine conscient et couvert de sang. C’est la triste découverte faite à Toulouse dans la nuit de mercredi à jeudi par des passants qui traversaient la place du Marché aux Cochons, dans le quartier des Minimes. Ils ont immédiatement prévenu la police et les secours, tout en prodiguant les premiers soins au jeune de 22 ans qui présentait de nombreuses plaies par arme blanche, au cou, au dos, à la tête et aux mains.

Avant d’être emporté à l’hôpital, le blessé aurait confié à un témoin s’être fait agresser tout près de là. Son pronostic vital n’était plus engagé ce jeudi mais il devait subir une intervention chirurgicale et les policiers n’avaient pas encore pu l’interroger.

En attendant qu’il en dise plus sur les circonstances de cette tentative d’homicide, les enquêteurs exploitent les images de vidéoprotection et les indices retrouvés sur place.