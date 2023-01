D’après les témoins qui ont assisté à la rixe dans la nuit de mardi à mercredi sur la place Saint-Pierre de Toulouse, elle a été provoquée par un « différend commercial ». Un dealer et un acheteur ont eu un litige au moment d’une transaction, le ton est monté, et le premier a fini par porter deux coups de couteau au second. La victime, âgée de 24 ans, a été touchée à l’arcade droite et au pectoral gauche. Pendant que les secouristes lui apportaient les premiers soins, le suspect en fuite a pu être repéré sur le système de vidéoprotection de la mairie. Il a été rattrapé et interpellé peu après du côté de la gare Matabiau. Il avait encore le couteau sur lui, ainsi que 80 euros en liquide, du cannabis et quelques grammes de cocaïne.

La victime a disparu

Cet homme de 28 ans faisait déjà l’objet d’une fiche de recherche après sa condamnation à quatre mois de prison ferme pour d’autres faits. Il a donc été placé en détention à l’issue de sa garde à vue. Ce qui laisse aux enquêteurs le temps de poursuivre leurs investigations sur l’agression de la place Saint-Pierre. Et notamment de retrouver la victime. Après avoir été soigné à l’hôpital, le jeune homme a en effet quitté l’établissement sans demander son reste. Il demeure pour l’heure introuvable.