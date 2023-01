Un fugitif âgé de 40 ans qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen a été arrêté par les BRI de Strasbourg et Metz sur l’autoroute A4, à hauteur de Farébersviller en Moselle. Le quadragénaire s’était évadé du tribunal de Ratisbonne en Allemagne (Bavière) quatre jours plus tôt, alors qu’il comparaissait pour le réexamen de sa situation pénale. L’individu purgeait en effet en Allemagne une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour une série de vols à main armée commis à Nuremberg entre février 2010 et avril 2011 et le meurtre d’une dame âgée de 76 ans, tenancière d’un commerce, qu’il avait ligoté et asphyxiée lors d’un vol.

Alertée par la police criminelle allemande (BKA), la Brigade nationale de recherche des fugitifs de la police judiciaire (PJ) a réussi à localiser l’individu à Strasbourg le 7 janvier. Les enquêteurs de la BRI de la PJ de Strasbourg ont alors découvert que la sœur du fugitif était venue en train du sud de la France et avait loué un véhicule à Strasbourg. Cette dernière aurait récupéré le fugitif dans le centre-ville, avant de prendre l’autoroute en direction de Paris.

Dans l’attente de son extradition

Pris en filature, les policiers de la BRI de Strasbourg et de Metz, ont finalement interpellé l’individu lundi sur un parking de l’autoroute A4, près de Farébersviller en Moselle. Placé en rétention judiciaire, il a ensuite été présenté à un magistrat du parquet général de la Cour d’Appel de Metz avant d’être incarcéré dans l’attente de son extradition.