Un bébé de huit mois a trouvé la mort ce mercredi après-midi dans l’incendie d’un appartement de Beauzelle, près de Toulouse. Les pompiers ont été appelés vers 15 heures. Sur place, au n° 3 de la rue de la Rhune, dans le quartier d’Andromède, ils n’ont pu que constater le décès du nourrisson et ont pris en charge sa mère de 40 ans, transportée « en urgence absolue » au CHU de Toulouse. Une autre victime, choquée, a nécessité des soins.

Le violent incendie, « maîtrisé » en fin d’après-midi mais toujours pas éteint, a nécessité le déploiement d’une dizaine d’engins et de 48 sapeurs-pompiers. Marc Zarrouati, le directeur de cabinet du préfet de Haute-Garonne, et Sébastien Vergé, le directeur du Service départemental d’incendie et de secours, se sont rendus sur les lieux de ce terrible drame, dont la cause n’est pas connue à ce stade.