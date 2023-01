Les pompiers n’ont pu que constater leur décès. Une femme et un homme d’environ 80 ans ont été retrouvés morts sur leur lit, dans leur habitation en flammes, ce mardi matin à La Croix-sur-Roudoule, un village d’une centaine d’habitants dans l’arrière-pays niçois, a-t-on appris du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes. L’incendie a mobilisé six engins et onze soldats du feu.

« On pense qu’ils ont été intoxiqués par les fumées mais une enquête est en cours », a précisé la maire Marie Martin, à Nice-Matin. Des techniciens d’investigation criminelle se sont rendus sur place pour tenter de déterminer l’origine du drame.