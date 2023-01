Il a sans doute tenté d’échapper aux contrôles de police organisés à l’entrée en France depuis l’Italie. L’homme d’une trentaine d’années retrouvé mort lundi soir sur le toit en flammes d’un TER, en gare de Menton-Garavan, est « très vraisemblablement un migrant africain », a indiqué ce mardi le directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes. Benoît Huber a ajouté qu’il ne disposait « pas d’autres précisions à ce stade ». Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.

Les pompiers sont intervenus peu après 18 heures pour un début d’incendie sur un train assurant la liaison entre Vintimille (Italie) et Nice. A leur arrivée, ils ont découvert le corps au niveau du pantographe du wagon, qui conduit l’électricité depuis la caténaire.

L’association Roya-Citoyenne, qui dénonce régulièrement le « non-droit » à la frontière franco-italienne et « les exactions » contre les migrants, a estimé que « la fermeture des frontières a encore tué à Menton ». « Sur le toit d’un train, un homme qui cherchait seulement une vie meilleure a été atrocement électrocuté, et porte ainsi à plus de 50 les décès à cette frontière meurtrière », a-t-elle ajouté.