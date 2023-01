Les cas de maltraitance animale ne sont malheureusement pas rares. Mais à chaque fois, ils font mal au cœur. C’est encore le cas avec le tragique destin d’Abby. Cette chienne a été découverte vendredi soir par deux jeunes filles dans un petit enclos grillagé dépourvu d’accès appartenant à la commune de La Courneuve (Seine-Saint-Denis).

« Comme l’animal n’avait plus que la peau sur les os et était en train de mourir, elles nous ont appelés et on a prévenu le commissariat », raconte Anne-Claire Chauvancy, la présidente d’Action protection animale. L’équipage de police sur place retrouve la chienne et escalade la grille pour évacuer l’animal qui n’avait même plus la force de se mouvoir. Conduite chez le véto, elle est immédiatement hospitalisée.

Les constantes sont mauvaises

« Elle pesait 12 kg alors qu’un berger belge malinois comme elle fait dans les 25-30 kg », précise Anne-Claire Chauvancy. Mais, malgré son hospitalisation, Abby, de son nouveau nom, n’est malheureusement pas encore tirée d’affaire. « Elle était tellement amaigrie que les organes ont souffert et on ne sait pas s’ils tiendront. Et ses constantes sont toujours mauvaises. »





La maigreur de la chienne, extrême, fait peur à voir. - Action protection animale

Une plainte a été déposée par l’association de protection animale pour abandon volontaire. Et le propriétaire a été identifié puisqu’il s’est de lui-même présenté à la police en entendant du bruit pour tenter de récupérer sa chienne, comme si de rien n’était. « Il risque jusqu’à trois ans de prison et 75.000 euros d’amende, précise Anne-Claire Chauvancy. Et jusqu’à cinq ans si Abby décède. »