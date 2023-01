Une nouvelle résidence secondaire appartenant à une personne résident dans l’Hexagone a été incendiée lundi soir à Coggia (Corse-du-Sud), a indiqué mardi le parquet d’Ajaccio, en précisant qu’un tag avait été retrouvé sur la maison inoccupée au moment des faits.

Le tag « GCC a lotta » ( « GCC en lutte ») a été découvert à l’extérieur de la maison « très calcinée », a indiqué le parquet, confirmant une information du journal Corse-Matin. Le sigle « GCC » n’a pas encore été formellement traduit, plusieurs hypothèses étant avancées, a expliqué une source proche du dossier, qui précise qu’au total, depuis l’été 2022, 14 faits, principalement des dégradations par incendie, ont été associés à ce sigle.









Une enquête pour dégradation par moyen dangereux a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie et le Parquet national antiterroriste s’est saisi de l’affaire. La Corse connaît depuis un an une multiplication d’incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de Français, avec souvent la présence de tags, mais sans revendication officielle.

Le 11 juillet dernier, le FLNC avait revendiqué 16 actes visant deux véhicules de police, deux entreprises du bâtiment et douze résidences privées. Le Parquet national antiterroriste s’était saisi de cette affaire.