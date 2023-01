« Je l’ai reconnu immédiatement. » Alors qu’il se promenait avec son chien, Christophe, 54 ans, a croisé la route d’un homme soupçonné d’avoir violé une adolescente de 13 ans le 20 décembre dernier à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La jeune fille se baladait sur le chemin des douaniers lorsqu’elle a été agressée sexuellement, vers midi, par un homme qui l’a menacée avec un couteau. Secourue par deux personnes, la victime a ensuite décrit le visage de son violeur aux policiers qui ont tiré son portrait-robot et l’ont accroché dans le commissariat. Par réflexe, ce brigadier expérimenté, qui travaille la nuit depuis 21 ans, l’a pris en photo. Au cas où…

Le 5 janvier dernier, alors qu’il se balade avec son chien sur un petit chemin, il aperçoit un homme au comportement étrange, qui semble suivre une jeune femme. Le sac, les lunettes, la cicatrice à l’oreille, la barbe… « J’ai tout de suite tilté », raconte Christophe à 20 Minutes. Pas de doute : il s’agit bien de l’homme recherché pour le viol de l’adolescente. Il ne veut surtout pas le laisser filer. Il alerte le commissariat puis s’approche du suspect. « J’y suis allé au culot ! » En le voyant venir vers lui, l’individu semble « gêné ». Christophe lui explique qu’il est policier et que ses collègues arrivent pour le contrôler. L’homme obtempère et le suit jusqu’à la route, un peu plus haut, où se sont garés les policiers venus l’arrêter.

« C’est pour ce genre de choses que je suis policier »

Il leur remet un couteau de cuisine qui se trouvait dans la poche de son sweat. Il affirme l’utiliser pour pique-niquer, ce dont doutent les policiers. L’homme, âgé de 30 ans et inconnu des services de police, est alors interpellé pour port d’arme illicite. Placé en garde à vue, le suspect a été interrogé sur le viol de l’adolescente et a fini par reconnaître les faits. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nantes. Une information judiciaire a été ouverte. Christophe, lui, ne peut s’empêcher de penser à la jeune victime et à ses proches. « C’est pour ce genre de choses que je suis rentré dans la police. »