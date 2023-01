C’est une paroissienne qui a constaté l’étendue des dégâts et donné l’alerte dimanche après-midi. Au cours du week-end, la chapelle Saint-Julien de Quiberon dans le Morbihan a été la cible d’actes de vandalisme et de profanation, rapporte Le Télégramme. A l’intérieur du lieu de culte, toutes les croix ont été retournées tête en bas, une statue de la Vierge Marie coiffée d’une lumière électrique rouge, un ex-voto cassé et un extincteur vidé dans le bénitier. Plusieurs autres objets ont également été vandalisés.

« C’est pour moi l’expression du mal absolu et de la bêtise », a réagi le maire Patrick Le Roux, interrogé par le quotidien. Des gendarmes, accompagnés d’une équipe scientifique, se sont rendus sur place pour réaliser les constatations d’usage et procéder à des prélèvements sur les empreintes laissées. Une plainte doit également être déposée par la paroisse de Quiberon ce lundi après-midi.