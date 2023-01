Une photo d’un maillot du Toulouse Football Club (TFC) floqué du nom du terroriste Mohammed Merah, auteur des tueries de mars 2012 qui ont fait sept victimes, à Toulouse et Montauban, circule sur les réseaux sociaux, rapporte la Dépêche. Les internautes et le club ont réagi pour faire part de leur indignation. On ignore quand a été prise la photo et qui est à l’origine du détournement du maillot du TFC.





Une photo d'un maillot du TéFéCé, au flocage abjecte et honteux, circule sur Twitter. Le TéFéCé s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club. — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le club a rapidement réagi sur Twitter, expliquant qu’il n’avait évidemment pas été « traité par les équipes des boutiques officielles du club ». Il précise aussi l’avoir signalé aux autorités