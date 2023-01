Les investigations se poursuivent après le meurtre du gérant d’un bar à chicha, mardi, à Montpellier (Hérault). Un trentenaire, qui sortait d’un établissement similaire, à Port-Marianne, a été atteint d’une quinzaine de balles. Il venait de faire démarrer son véhicule.

Les quatre mis en cause, interpellés par des policiers dans un véhicule, ont été placés en détention provisoire. Trois d’entre eux « ont fait le choix d’exercer leur droit au silence, indique le parquet. Le quatrième […] a simplement admis un rôle de logisticien, son action s’étant limitée à attendre des personnes et à les transporter. » Par ailleurs, on apprend qu’un cinquième individu, présent dans le véhicule, est parvenu à prendre la fuite.

Des armes et une grosse somme en espèces

Dans le coffre du véhicule, les policiers ont saisi un fusil d’assaut et deux pistolets automatiques, chargés et chambrés. Les perquisitions réalisées chez l’un des occupants du véhicule ont, par ailleurs, permis la découverte d’une grosse somme en espèces.

Selon le parquet, « évoquer le mobile de ces faits reviendrait à émettre des hypothèses dénuées de fondement certain dans la mesure où les mis en cause se sont refusés à toute déclaration ». L’enquête porte sur des faits de meurtre en bande organisée avec préméditation, association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime, destruction d’objet pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et détention et transport d’armes.