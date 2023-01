Ce vendredi, une information judiciaire a été ouverte des chefs de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, a indiqué Line Bonnet, procureure de la République d’Annecy par communiqué. Dimanche dernier, le 1er janvier, les gendarmes ont retrouvé les corps de deux bébés morts au domicile d’une femme qui les avait contactés, à Rumilly, en Haute-Savoie. 20 Minutes fait le point.

Ce qu’il s’est passé

Le jour du Nouvel An, à 14 heures, une femme a appelé le 17 pour « faire part de ses intentions suicidaires » et a précisé qu’elle avait à son domicile « les corps de deux bébés morts », indique la procureure d’Annecy. Les gendarmes se sont rendus « immédiatement sur place et ont découvert, sur l’indication de la requérante, deux dépouilles emmaillotées dans une valise ».

Lise Bonnet ajoute : « Compte tenu de son état de santé, cette personne a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte. Elle est toujours hospitalisée à ce jour et n’a pu être entendue par les enquêteurs. »

Ce que disent les premiers éléments de l’enquête

Le parquet d’Annecy a ouvert une enquête et l’a confiée à la brigade des recherches d’Annecy et à la section de recherche de Chambéry avec l’appui de la cellule d’identification criminelle d’Annecy.

Les autopsies ont été réalisées mercredi à Grenoble. A ce stade, elles n’ont pas permis de déterminer la date et la cause des décès. La procureur indique tout de même que « la présence d’un cordon ombilical sur un des deux corps permet de supposer qu’il s’agissait d’un nouveau-né ». Des analyses complémentaires sont en cours.









La trentenaire vivait en couple avec un homme depuis trois ans. Ce dernier a été placé en garde à vue pour « recel de cadavre » jeudi matin, à son retour de l’étranger où il s’était rendu depuis la mi-décembre. Il a été relâché ce vendredi midi, sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre lui.

Leurs deux enfants, nés en 2020 et 2021, ont fait l’objet « d’une ordonnance de placement provisoire le 1er janvier 2023 » et « ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance », explique le parquet d’Annecy.