Les policiers ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un banal accident de la circulation. Le 6 décembre, un jeune motard de 21 ans est percuté et écrasé par le conducteur d’un véhicule utilitaire à Hyères (Var) qui a ensuite pris la fuite. La victime est morte des suites de ses blessures. Très vite, des témoins ont indiqué aux enquêteurs que le chauffard « avait une conduite très dangereuse », explique à 20 Minutes le commissaire Philippe Dussaix, chef de la police judiciaire de Toulon. « A un moment donné, il a doublé de façon assez dangereuse un véhicule sur un rond-point. Le motard a fait signe au conducteur de se calmer et de ralentir », poursuit-il.

Loin de ralentir, le suspect a accéléré, percuté le motard qui était devant lui et l’a écrasé avant de prendre la fuite. « Il y avait vraiment une volonté de la part du véhicule impliqué de percuter la moto et de ne rien faire pour l’éviter », souligne le policier. Les premières investigations, confiées au commissariat de la ville, n’ont pas permis de le retrouver. Le parquet de Toulon a demandé, le 15 décembre dernier, l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’homicide volontaire. Le juge d’instruction décide de confier l’enquête à la PJ.

« Un vrai délinquant de la route »

Sur le lieu de l’accident, un morceau de calandre avant du véhicule recherché était retrouvé. Grâce au numéro de série qu’il y avait dessus, les enquêteurs ont pu retrouver le fournisseur de la pièce. Et ce dernier leur a communiqué les coordonnées de l’acheteur. Le suspect a été interpellé le 2 janvier et placé en garde à vue. Les policiers ont constaté qu’il avait tenté de réparer son véhicule avec du scotch. Ce commerçant de 63 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Malgré les témoignages concordants, le suspect « a fait un déni d’implication », explique le chef de la PJ de Toulon. « Il est resté très détaché par rapport à tout ce qui s’était passé, disant qu’il n’y était pour rien, qu’il n’a pas vu le motard, qu’il a eu un trou noir et qu’il ne s’est pas rendu compte de ce qui s’était passé. »









Les investigations ont également révélé que derrière « monsieur tout le monde » se dissimulait « un vrai délinquant de la route ». Son véhicule avait en effet été impliqué dans des dizaines d’infractions au Code de la route dans le passé. Le suspect avait eu l’idée de désigner une connaissance américaine comme utilisateur du véhicule en utilisant une copie de ses papiers d’identité. De cette manière, il espérait ne pas perdre de points et conserver son permis de conduire. « Si on cumulait l’ensemble des infractions commises, il aurait dû ne plus avoir de permis depuis bien longtemps », estime Philippe Dussaix.