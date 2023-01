Deux corps de bébés ont été retrouvés dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie, selon les informations du Dauphine Libéré. L’un a été découvert dans un état de squelette et l’autre, momifié, précise le journal.

Un scellé posé sur la porte faisait état d’une intervention le 1er janvier pour « homicide volontaire aggravé ». D’après le quotidien régional, la découverte a eu lieu dimanche, lors d’une intervention de la gendarmerie après un appel alarmant de la mère aux secours.

Line Bonnet-Mathis, procureure d’Annecy, a indiqué qu’aucune information judiciaire n’a été ouverte, sans donner plus de détails. De plus amples informations seront communiquées plus tard dans la journée, a-t-elle précisé.