Trois policiers ont été légèrement blessés, mercredi soir, à Versailles (Yvelines), lors de l’interpellation d’un homme de 20 ans qui tenait des propos suicidaires, apprend 20 Minutes de sources policières, confirmant des infirmations de BFM TV. Les faits ont eu lieu un peu après 20 heures, rue Royale. Les pompiers sont d’abord intervenus pour prendre en charge un homme en rupture de traitement. Mais sur place, ce dernier a menacé de se tuer avec le sabre de 30 cm qu’il tient dans sa main. Il a placé la pointe de larme au niveau de la gorge.

Selon nos informations, les policiers qui ont fait le déplacement lui ont demandé à plusieurs reprises de lâcher son sabre. En vain. Soudain, l’homme s’est dirigé vers eux avec son arme. Les fonctionnaires ont alors fait usage de leur pistolet à impulsion électrique pour le maîtriser. Après avoir été menotté, le suspect a été transporté à hôpital pour être soigné.

Légèrement blessés

Trois policiers ont été légèrement blessés au cours de l’intervention. L’un a été mordu à l’annulaire gauche, le second ressent des douleurs au niveau du bassin, du genou et du pouce gauche. Quant au troisième, il se plaint de douleurs à l’épaule et à la jambe droite ainsi qu’au torse. Tous ont déposé plainte pour violences volontaires.