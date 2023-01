L’affaire a commencé par un banal refus d’obtempérer. Elle a débouché sur l’arrestation d’un homme déjà très défavorablement connu des services de police. Mardi, vers 20h, les policiers de la BAC (brigade anticriminalité) veulent contrôler les deux passagers d’un véhicule circulant dans le quartier Saint-Mathieu, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Mais le conducteur ne compte pas s’arrêter et accélère pour tenter de semer les fonctionnaires. Il emprunte une rue à sens unique et se retrouve bloqué derrière un véhicule à l’arrêt. Il fait alors marche arrière et manque de percuter les agents, qui le poursuivaient alors à pied.

Selon nos informations, l’un d’eux a fait usage de son arme pour protéger l’un de ses collègues. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer. Le suspect, déjà connu des services de police, est finalement interpellé et placé en garde à vue. Dans son véhicule, un fusil à pompe non chargé est retrouvé. Selon le site Actu Perpignan, les dépistages réalisés sur le mis en cause ont révélé que ce dernier conduisait sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. En outre, il avait l’interdiction de séjourner dans les Pyrénées-Orientales, à la suite d’une condamnation.