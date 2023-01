La combine est rodée et les escrocs à la pratiquer sont nombreux. L’arnaque au rétroviseur fait désormais partie des classiques : elle consiste à faire croire à un automobiliste, souvent d’un certain âge, qu’il vient d’endommager le rétroviseur d’un autre véhicule, au préalable abîmé par l’escroc lui-même.

En général, l’arnaqueur fait semblant d’appeler son assurance et avance un montant de réparation démesuré, avant de proposer un dédommagement à l’amiable. C’est ce qui est arrivé, le 16 décembre dernier, à une personne âgée de Cazères, au sud de Toulouse.

Au lieu de faire un constat, le malotru qui l’avait abordée a proposé de la conduire à la Banque postale de la commune pour retirer la somme de 1.000 euros. Crédule, la victime du stratagème à accepter de le suivre pour lui verser la somme demandée.

Mais, au guichet, la responsable de l’agence n’était, elle, pas naïve et a tout de suite flairé le mauvais coup, indique la gendarmerie de la Haute-Garonne. Et elle n’a, heureusement, pas oublié de noter l’immatriculation de l’escroc. Ce dernier a été interpellé un peu plus tard à Saint-Gaudens par le peloton motorisé de la gendarmerie d’Estancarbon. Il devra répondre de ces actes devant la justice en mars prochain.