Le foyer dans lequel il avait été placé n’était pas à son goût. Un mineur fugueur interpellé sur un point de deal de l’ouest de Nice, dans la nuit de dimanche à lundi, a reconnu vendre de la drogue depuis un mois pour « assurer ses besoins primaires », a appris 20 Minutes de source policière. Il doit être déféré ce mardi au tribunal judiciaire de Nice.

Le mis en cause a été contrôlé à 3 heures du matin dans le quartier des Moulins en possession de 50 grammes de cocaïne, 12 grammes d’herbe et de résine de cannabis ainsi que d’une centaine d’euros. Il déclarait notamment aux policiers qu’il comptait vendre encore de la drogue afin de financer l’achat d’un nouveau téléphone.

Un second jeune qui l’accompagnait, également interpellé, a été mis hors de cause. Il a bénéficié d’un classement sans suite et a été remis en liberté.