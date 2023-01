Le plein de sensations avant de changer d’année. C’est sans doute ce qu’a voulu s’offrir un habitant de l’Aveyron qui a décidé, le 31 décembre, de partir sur les routes du département au volant de son Ariel Atom, une voiture de sport anglaise qui ressemble à s’y méprendre à un petit bolide de Formule 1.

Avec plus de 300 chevaux sous le capot, ce véhicule homologué pour rouler sur les routes françaises a été contrôlé à 169 km/h sur un axe où la vitesse est autorisée à 90 km/h. Les militaires de l’escadron départemental de sécurité routière de l’Aveyron ont immédiatement stoppé la course du pilote et procédé à une immobilisation judiciaire du véhicule, indiquent-ils sur leur page Facebook.

Ce jour-là, ce n’est pas le seul automobiliste à avoir confondu les routes départementales avec un circuit de course puisque les militaires ont dressé 26 contraventions concernant un excès de vitesse dont cinq ont conduit à une rétention du permis de conduire.