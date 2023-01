Les faits ont été constatés ce lundi 2 janvier, à Rennes. Cinq véhicules garés sur le site de la direction du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Ille-et-Vilaine avaient fait l’objet d’actes de vandalisme. D’après la direction des pompiers, les pneus des véhicules avaient été dégonflés « au moyen d’un dispositif provoquant une fuite lente et régulière ». Président du SDIS, Jean-Luc Chenut a condamné « avec la plus grande fermeté cet acte délictueux ». Celui qui est aussi président du conseil départemental estime que cet acte aurait « pu mettre en danger un utilisateur de ces véhicules ».

L’élu socialiste a fait savoir qu’une plainte avait été déposée par ses services. « Je formule le vœu que le ou les auteurs de tels agissements soient identifiés et sanctionnés avec toute la fermeté requise », a-t-il ajouté, estimant que les sapeurs-pompiers « méritent le plus grand respect ».