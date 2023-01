Véhicules brûlés, poubelles incendiées, mobiliers urbains dégradés… La nuit du Nouvel An a encore été agitée sur la métropole de Bordeaux. Contactée par 20 Minutes, la préfecture de la Gironde indique ce lundi que « quinze interpellations » ont eu lieu à la suite d’incidents dans la nuit de samedi à dimanche, « principalement rive droite, aux Aubiers et à Grand Parc. » Selon Sud Ouest, deux policiers ont été légèrement blessés par des jets de mortiers lors de face-à-face.

Quelque 300 policiers, gendarmes mobiles et CRS avaient été déployés sur différents secteurs de la métropole dans la nuit de samedi à dimanche. Les individus interpellés et placés en garde à vue, parmi lesquels figurent des mineurs, étaient en possession de mortiers, feux d’artifice et cocktails molotov.

Une rixe a par ailleurs éclaté dimanche matin vers 4h30 aux Bassins à Flot, au cours de laquelle deux hommes ont été blessés par des coups de couteau, dont un grièvement. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue, souligne Sud Ouest.