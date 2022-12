L’incendie qui a provoqué la mort de deux enfants de 7 et 11 ans samedi dans une maison à Selles (Eure) a fait une troisième victime, leur sœur de 13 ans décédée mardi, a indiqué le parquet d’Évreux.

« Le décès de la troisième victime, âgée de 13 ans, a été constaté hier soir [mardi]. L’enquête se poursuit avec les auditions des membres de la famille et des occupants du logement », a déclaré mercredi Christophe Salort, procureur adjoint de la République d’Évreux.

Quatre générations d’une même famille réunie pour Noël

La jeune adolescente, extirpée du brasier en arrêt cardiorespiratoire samedi, avait été évacuée « en urgence absolue » par hélicoptère vers un hôpital parisien. Au total, cinq adultes et cinq enfants, quatre générations d’une même famille réunie pour Noël, se trouvaient dans cette résidence secondaire proche de Pont-Audemer.

Les personnes présentes dans la maison la nuit des faits venaient des Yvelines, de Paris (XVIe), de Saône-et-Loire et de Suisse, a précisé le magistrat. Les pompiers avaient été alertés du sinistre vers 3h45 et étaient arrivés rapidement sur les lieux mais le feu était déjà très avancé et la longère normande était la proie des flammes.