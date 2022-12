Le chauffard avait mortellement fauché Aymen, un adolescent de 13 ans, lors des célébrations de la demi-finale du Mondiale entre la France et le Maroc à Montpellier. Le conducteur, qui était en cavale depuis le 14 décembre, a été interpellé près de Perpignan ce mardi, d’après les informations de nos confrères de France 3 Occitanie.

« Le mis en cause a été interpellé ce matin tôt à proximité de Perpignan par les enquêteurs de la Direction territoriale de la police judiciaire de Montpellier en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par un juge d’instruction », a indiqué le procureur de la République, Fabrice Bélargent. Le suspect aurait 20 ans et serait revenu d’Espagne dans la nuit avant d’être interpellé à 6 heures du matin près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

« Activement recherché par les forces de l’ordre »

Le chauffard avait rapidement été « identifié » après les faits grâce à des images de l’homicide et des témoignages et était « activement recherché par les forces de l’ordre » depuis mi-décembre. L’adolescent était mort peu après sa prise en charge médicale et la voiture du suspect avait été retrouvée abandonnée le soir même, à proximité de l’accident.

Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et présentées par des internautes comme montrant la scène de l’accident, on aperçoit une voiture blanche effectuer brusquement une manœuvre, et percuter plusieurs personnes, avant de prendre la fuite.

Des roses blanches à Montpellier

Ce drame avait endeuillé les célébrations pour la qualification de la France en finale du Mondial contre le Maroc et provoqué un vif émoi. Mardi dernier, un millier de personnes avaient défilé à Montpellier, roses blanches à la main, pour rendre un dernier hommage à l’adolescent.

Les faits se sont déroulés dans le quartier paupérisé de la Paillade dans le nord-ouest de Montpellier. En 2019, lors de célébrations à la suite d’un match de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), un autre accident avait eu lieu dans le même quartier. Un supporter avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté une mère de famille et son bébé. La mère était morte sur le coup et l’enfant avait été grièvement blessé.