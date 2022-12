Le macabre décompte s’est figé à 33, après deux nouveaux morts par balles dans les 48 dernières heures. Adel Santana Mendy, un footballeur d’Aubagne, tué par balles vendredi soir dans le 14e arrondissement de Marseille. Et, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25, un jeune homme est décédé après avoir reçu une balle dans la tête près de la cité La Marine Bleue.

La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a décompté 60 faits d’homicides ou tentatives liés aux trafics de stupéfiants en 2022, comme l’explique France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur. Parmi ces 60 faits, 33 morts.

2022, pire bilan de la décennie écoulée

Depuis 2016 et ses 29 règlements de compte mortels, Marseille et sa région n’avaient pas connu un nombre de morts par balles aussi élevé. Pire, sur toutes les années 2010, 2022 est le pire « cru », devant 2016, donc, et 2018 et 2012 (23 morts).

« Il y a de plus en plus de victimes collatérales, qui ne sont pas forcément impliquées dans du trafic de stupéfiants, qui sont juste là parce qu’elles habitent dans ces quartiers », indique à France 3 Karima Meziene, une avocate marseillaise qui représente un collectif de famille de victimes.