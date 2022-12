Déjà un mois qu’ils sont sans nouvelles d’eux. Les proches de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, un couple de vingtenaires qui a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre, veulent pouvoir accéder au dossier. Ils ne croient pas à la thèse de la disparition volontaire.

Une information judiciaire pour disparition inquiétante a bien été ouverte et un appel à témoins diffusé par la gendarmerie des Deux-Sèvres, mais la femme de 22 ans et l’homme de 21 ans restent introuvables. Ils n’ont plus donné signe de vie depuis la soirée du vendredi 25 novembre qu’ils avaient passée chez un ami à Prahecq, commune de l’agglomération niortaise. Le couple devait ensuite passer la nuit dans la maison voisine d’un autre ami, absent.

Les deux véhicules des disparus ont été retrouvés à deux endroits différents : l’utilitaire de la jeune femme sur les lieux à Prahecq et le van aménagé de son ami à Coulon. Selon l’ami quadragénaire chez lequel ils avaient passé la soirée, les deux amoureux étaient repartis vers 2h30 du matin.







Une « mauvaise rencontre » ?

Deux semaines plus tard, la découverte, dans un container de recyclage de vêtements, du permis de conduire de Kevin et de quelques affaires du couple sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime était venue épaissir le mystère.

« Si elle ne nous donne pas de nouvelles, c’est qu’elle est enfermée », déclare aujourd’hui la belle-mère de Leslie, interrogée par FranceTVInfo, qui ne croit pas à la thèse d’une fugue ou d’un accident.

Si la gendarmerie a mobilisé d’importants moyens pour les retrouver, sondant notamment les canaux du Marais poitevin, les parents des disparus, qui pensent à « une mauvaise rencontre » organisent leurs propres recherches. « J’ai fait fouiller toutes les caves dans les immeubles du Clou Bouchet à Niort. Je vais retrouver ceux qui font du mal à mon fils et à Leslie !, déclarait le père de Kévin, dans le Courrier de l’Ouest en début de semaine.

Les enquêteurs rappellent que toute personne détenant des informations sur cette disparition doit contacter immédiatement la gendarmerie de Niort au 05.49.28.63.91 ou composer le 17.