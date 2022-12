Au lendemain du drame, l’émotion est toujours vive. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi 24 décembre sur la place de la République, à Paris, pour rendre hommage aux trois Kurdes tués la veille. Au moins quatre voitures ont été renversées, dont au moins une incendiée, et des poubelles brûlées sur le boulevard du Temple. Les forces de l’ordre, visées par des jets de projectiles, ont répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes.

Un homme de 69 ans est suspecté d’avoir fait feu vendredi, rue d’Enghein, dans le 10e arrondissement de la capitale, près d’un centre culturel kurde. Trois autres personnes ont été blessées. Dans la foule, de nombreux manifestants agitaient des drapeaux du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) ou à l’effigie de trois militantes kurdes assassinées en janvier 2013 à Paris.

« Ce qu’on ressent, c’est de la peine et de l’incompréhension parce que ce n’est pas la première fois que ça arrive », a déclaré Esra, une étudiante de 23 ans,.

Les manifestants dénoncent « une injustice »

Une minute de silence a été observée, en musique, à la mémoire des victimes et de « tous les Kurdes morts pour la liberté ». Plusieurs manifestants présents samedi ont dénoncé une « injustice » et un acte « terroriste » et « politique ».

Le suspect, de nationalité française et âgé de 69 ans, qui avait déjà commis des violences avec arme par le passé, a indiqué lors de son interpellation avoir agi parce qu’il était « raciste ».









« Nul doute pour nous que ce sont des assassinats politiques. Le fait que nos associations soient prises pour cible relève d’un caractère terroriste et politique », a affirmé Agit Polat, porte-parole du Conseil démocratique kurde en France, à l’issue d’une rencontre avec le préfet de police de Paris Laurent Nunez, organisée plus tôt samedi dans la matinée. La garde à vue du suspect, un homme de 69 ans connu des services de police, a été prolongée samedi.