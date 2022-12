Un remake de Speed à la française ? Non. Alors un Speed 3 - Mission : Périphérique parisien fluide ? Non plus. Car ni Sandra Bullock ni Keanu Reeves n’ont été aperçus dans le bus 125 de la RATP qui a été surpris à contresens sur le périphérique ce jeudi. Cette manœuvre ponctuée d’un demi-tour, au niveau de la porte de Gentilly, n’a pas fait rire la régie parisienne, rapporte France 3 Ile-de-France.





Ce matin sur le périphérique parisien j'aurais vraiment tout vue le bus fait un demi tour normal pic.twitter.com/OpHChsIby3 — Lawisse☄️🥷🏽 (@Lawisse_) December 22, 2022



« Cette manœuvre est totalement inexcusable », indique la RATP à la télé régionale qui a mis à pied le conducteur de bus. Il doit être reçu « dans le cadre d’un entretien disciplinaire ».

Selon le secrétaire général de la CGT RATP Bus, Cemil Kaygisiz, « c’est loin d’être la première histoire de ce genre ». Le syndicaliste déplore le manque de formation des chauffeurs.