Une véritable exécution. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, un chauffeur de taxi de 34 ans avait été abattu devant son domicile de Maizières-lès-Metz (Moselle). L’autopsie avait ensuite confirmé la présence « de nombreux impacts de balle » et que l’homme « était décédé des suites de plusieurs tirs par arme à feu de petit calibre », avait indiqué le parquet.

Un an plus tard tout pile, deux hommes ont été mis en examen le 16 décembre et placés en détention provisoire pour assassinat. Ils sont suspectés de celui-ci. Nés en en 1996 et 1997, ils avaient déjà été condamnés « pour trafic de stupéfiants », a précisé le procureur de la République, Yves Badorc.

Le parquet avait ouvert une information judiciaire pour « assassinat » et l’enquête, qui s’annonçait « complexe » selon le procureur, avait été confiée aux gendarmes de la section de recherches de Metz. Les deux hommes ont aussi été mis en examen pour le vol du véhicule utilisé lors du crime.