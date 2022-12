Un cambriolage qui aurait mal tourné ? Un octogénaire et sa belle-fille de 57 ans ont été tués par un sans-abri de 38 ans qui avait pénétré à leur domicile de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) pour y commettre vraisemblablement un vol, indique le parquet vendredi.

« L’auteur a été appréhendé alors qu’il se trouvait encore dans la maison. Agé de 38 ans, il est de nationalité espagnole. Il est sans domicile fixe et a une vie nomade », a précisé le procureur adjoint de Montpellier, Laurent Fekkar. Une information judiciaire a été ouverte et l’homme a été placé en détention provisoire.

L’état mental du suspect « interroge »

Les corps de l’octogénaire et celui de la fille de son épouse décédée ont été découverts dimanche 18 décembre dans la maison qu’ils partageaient. Les gendarmes sont intervenus à la demande de la famille, qui s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles.

A ce stade de l’enquête, le parquet ne « sait pas précisément quand les faits se sont déroulés ni même leur chronologie », a indiqué le parquet.

Le suspect, « dont l’état mental interroge », selon le parquet, « n’a pas apporté d’explication rationnelle sur son passage à l’acte » mais a « reconnu les faits ». Il venait d’Italie et serait descendu du train en gare de Villeneuve-lès-Maguelone, non loin de la maison des victimes. Il n’y avait « aucun lien familial, amical ou professionnel entre l’auteur et les victimes », a assuré le parquet.