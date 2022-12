Un homme de 69 ans a ouvert le feu, ce vendredi, peu avant midi, dans le 10e arrondissement de Paris, tuant au moins deux personnes et en blessant plusieurs autres, apprend 20 Minutes de sources policières. Selon nos informations, les faits ont eu lieu au 16, rue d’Enghien, au centre culturel kurde Ahmet Kaya. Au moins six personnes ont été touchées. Quatre ont été blessées dont deux sont en urgence absolue, et deux autres ont été tuées.

Le suspect a été interpellé par la police, et une arme a été retrouvée sur place. Il a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte des chefs d’assassinat, homicides volontaires et violences aggravées, indique à 20 Minutes le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire.

Un suspect de 69 ans interpellé

Selon nos informations, le suspect est un homme né en mars 1953 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). De nationalité française, cet homme habitant dans le 2e arrondissement de la capitale est un conducteur de train à la retraite. Ses motivations ne sont pas encore connues.

Plus d’infos à venir sur 20minutes.fr…/…