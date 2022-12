Les pompiers ont été appelés un peu avant 2 heures du matin ce mercredi, alertés d’un violent accident de la route qui s’est produit rue des Hauts-Pavés, en plein centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique). Une voiture vient de percuter un mur pour une raison encore indéterminée. A l’intérieur du véhicule, quatre jeunes hommes. Deux d’entre eux, âgés de 18 et 19 ans, sont grièvement blessés et transportés en urgence absolue vers le CHU voisin. Un homme de 18 ans est plus légèrement touché et le quatrième passager du véhicule est indemne.

Pendant plusieurs heures, la rue des Hauts-Pavés a été bloquée, « pour les besoins de l’opération », précisent les secours. Six engins et 16 sapeurs-pompiers ont été engagés sur les lieux de l’accident, où la police nationale et le SMUR étaient également présents.