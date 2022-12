La tuile. Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie s’est déclaré dans un magasin de la Mézière, au nord de Rennes (Ille-et-Vilaine), détruisant la totalité de l’enseigne Poêle et Cie. C’est le deuxième magasin de l’entreprise à être touché par le feu en vingt-quatre heures. D’après les pompiers, 700 m² de surface commerciale ont été ravagés par le feu. Trois lances et une trentaine de sapeurs-pompiers étaient présents pour traiter les flammes. Déclaré à 3h45 du matin, le feu était éteint ce mercredi matin, ont annoncé les pompiers.

Deux magasins à l’arrêt

L’origine de l’incendie est encore indéterminée. Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Montfort-sur-Meu. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’enseigne avait déjà été la victime d’un violent incendie qui s’était déclaré dans un magasin de la zone de Bain-de-Bretagne, dont on ignore pour l’heure les causes.

L’enseigne Poêles et Cie comptait six magasins implantés dans l’Ouest. Ce mercredi matin, deux d’entre eux sont à l’arrêt. D’après la société, les dossiers de l’agence de Bain-de-Bretagne ont pu être sauvés. « Le matériel informatique et donc son contenu, semblerait être également récupérable », précise l’enseigne.