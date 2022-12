Ils se sont tellement embrouillés qu’ils ont fini par inquiéter des riverains. Samedi soir, aux alentours de 20 heures, des habitants du quartier Lalande, à Toulouse, ont appelé la police pour signaler que quatre inconnus se disputaient bruyamment dans le parking souterrain de leur résidence.

A l’arrivée sur place des policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) et de la brigade anticriminalité (BAC), les quatre hommes ont pris la fuite chacun de leur côté, l’un jetant une clé de voiture. Tous ont été rattrapés et la voiture vite repérée. La perquisition à l’intérieur du véhicule a permis de saisir 1,1 kg de cocaïne « conditionnée en capsules », pour une valeur à la revente avoisinant les 60.000 euros.

De l’arnaque dans l’air ?

Les policiers ont aussi retrouvé 4.780 euros en liquide, dont, plus étonnant, 4.100 euros en faux billets. Cette fausse monnaie était-elle à l’origine du différend ? Y a-t-il eu arnaque entre dealer et revendeurs. La prolongation de la garde à vue des quatre suspects – un Toulousain et trois Héraultais âgés de 19 à 21 ans –, « peu bavards », n’a pas permis de répondre à cette question.

Trois des protagonistes doivent être déférés devant un magistrat mercredi matin. Le quatrième a été mis hors de cause.