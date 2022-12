L’IGPN le soupçonne d’avoir monnayé auprès d’entreprises l’entrée sur le territoire de travailleurs en situation irrégulière. Un policier de la police aux frontières (PAF), en poste à Figari (Corse du Sud) a été mis en examen pour « aide à l’entrée irrégulière d’étrangers, extorsion, escroquerie et corruption passive », ont indiqué mardi des sources judiciaires et proches du dossier.

Ce policier, qui a été placé en détention provisoire, est soupçonné d’avoir utilisé ses fonctions à la PAF pour mettre en relation des travailleurs en situation irrégulière avec certains entrepreneurs moyennant finance, a indiqué une source proche du dossier.

Le fonctionnaire nie les faits

Une information judiciaire a été ouverte pour les chefs d'« aide à l’entrée irrégulière en France, extorsion, escroquerie, corruption et travail dissimulé » et confiée à un juge d’instruction d’Ajaccio, selon des sources judiciaires et proches du dossier. Elles précisent que l’enquête est menée par l’inspection générale de la police nationale (IGPN) et la gendarmerie de Ghisonaccia.

De son côté, le fonctionnaire nie les faits, a précisé son avocat Me Dominique Paolini qui va contester son placement en détention provisoire.