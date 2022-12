Le 7 mars prochain, une femme âgée de 49 ans sera jugée à Strasbourg pour maltraitance animale. Elle encourt une amende de 750 euros pour des actes de cruauté envers son chien, sauvé de justesse mercredi dernier par la police nationale.

Celle-ci avait été alertée par la Société protectrice des animaux (SPA) de la capitale alsacienne. Dans une vidéo, un Jack Russell de 14 ans était violenté. « En un temps record, soit moins de deux heures après le signalement », les forces de l’ordre « parvenaient à localiser l’animal et à le soustraire à sa maîtresse », a relaté dans un communiqué la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin. « Le chien était amaigri et très fatigué. « Dans le logement, les policiers ne trouvaient pas d’eau ni de nourriture à disposition de l’animal », a-t-elle précisé.

Depuis, le Jack Russell, dont le pronostic vital était engagé à cause de « plusieurs maladies non soignées » a pu être sauvé et recueilli par une famille d’accueil « composée d’un policier et d’une réserviste de la police nationale ».