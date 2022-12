Sa disparition est jugée inquiétante par les policiers. Un appel à témoins a été lancé sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver Jessica Amisoi dans les Côtes-d’Armor. Âgée de 12 ans, la jeune fille a quitté le domicile familial à Saint-Brieuc samedi après-midi et n’est pas rentrée chez elle depuis.

L’adolescente a les cheveux noirs et frisés, les yeux noirs et mesure 1,55 m. On ignore par contre la tenue vestimentaire qu’elle portait au moment de sa fugue. Toute personne pouvant faire avancer l’enquête est invitée à contacter au plus vite le commissariat de Saint-Brieuc au 02.96.77.29.00.