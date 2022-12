Pas moins de treize personnes sur les 43 convives d’un mariage ont terminé la journée à l’hôpital samedi soir à Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée. Les invités ont commencé à se sentir mal, d’autres à tomber dans les pommes, dès le début de soirée, rapporte Ouest France. En cause : un parasol chauffant à gaz utilisé après une panne de chauffage dans une salle de réception privée. Résultats, 13 personnes, dont une femme enceinte, ont été intoxiquées au monoxyde de carbone.

Elles ont été prises en charge par les pompiers intervenus peu après 22h30, heure à laquelle l’alerte a été déclenchée. Elles ont été évacuées sous oxygène et transportées vers les centres hospitaliers de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne. Parmi ces convives intoxiquées se trouve une femme enceinte. Ce gaz a la particularité d’être inodore, incolore et non irritant, rappelle Le Parisien. Il est donc indétectable, d’où sa dangerosité.