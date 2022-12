Une finale de Coupe du monde à fêter puis le Nouvel An… Quelques pétards et feux d’artifice devraient être de sortie ces prochains jours dans le Bas-Rhin. Sauf que pour éviter les drames qui ont lieu chaque année, la préfecture du Bas-Rhin a interdit, comme les années précédentes, jusqu’à début janvier, l’achat, la vente, le transport et l’utilisation « de l’ensemble des artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques ».









En ce sens, plus de 300 kilos de pétards et d’artifices non autorisés, qui étaient vendus via Snapchat, ont été saisis par la police au sud de Strasbourg, a indiqué vendredi la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin.

Une vingtaine de cartons

Après une première interpellation début décembre d’un véhicule contenant plusieurs pétards et mortiers d’artifice, qui étaient revendus via un compte Snapchat, la sûreté départementale a identifié un lieu de stockage d’artifices sur ce compte et a perquisitionné lundi un appartement dans la commune de Fegersheim, à une dizaine de kilomètres au sud de Strasbourg, détaille la DDSP dans un communiqué.

Sur place, une vingtaine de cartons contenant plus de 300 kg d’artifices divers ont été découverts. Interpellé, le propriétaire des lieux, âgé de 30 ans, est convoqué en justice en juin 2023. Tous les artifices saisis ont été détruits.