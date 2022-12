Les flammes sont éteintes mais les dégâts sont déjà très lourds. Cette nuit, vers trois heures du matin, un incendie s’est déclaré dans un immeuble de Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, a annoncé la préfecture du Rhône. Dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants, et 15 ont été blessées dont quatre sont en urgence absolue. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va se rendre sur place, tout comme Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement. Une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée aux services de la Direction zonale de police judiciaire (DZPJ). 20 Minutes fait le point sur les informations confirmées par la préfecture ce vendredi matin.

Où et quand s’est déclaré l’incendie ?

En pleine nuit, vers trois heures du matin vendredi, des flammes ont commencé à dévorer un immeuble de la ville de Vaulx-en-Velin en commençant par le rez-de-chaussée de ce bâtiment haut de sept étages. Elles se sont ensuite propagées vers les étages supérieurs piégeant certains des habitants chez eux, tandis que les fumées envahissaient les parties communes, selon les pompiers. « Le feu serait parti du rez-de-chaussée et aurait effectué un saut jusqu'au troisième étage », selon David Annotel, représentant de la Fédération des pompiers de France, interrogé par BFMTV.

L’alerte a été donnée à 3h12 exactement selon le communiqué de la préfecture consulté par 20 Minutes. « C’était effroyable », a déclaré à l’AFP Mohamed, le cousin d’un habitant du 4e étage qui a réussi à s’échapper par l’escalier avec ses deux enfants. Les voisins ont entendu des cris et tenté de sauver des vies, selon des témoignages diffusés par BFMTV.





#Incendie à @vaulxenvelin69 dans un immeuble d'habitation ce vendredi 16 décembre 2022.

#Incendie à @vaulxenvelin69 dans un immeuble d'habitation ce vendredi 16 décembre 2022.

Point de situation à 06h30 ⤵️ pic.twitter.com/FioOtXvCdI — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 16, 2022



L’incendie est survenu dans le quartier du Mas du Taureau, dans une barre d’immeubles, en plein renouvellement urbain après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d’euros pour repenser ce qui devait devenir un écoquartier, développer les commerces de proximité, développer les transports en commun.

Quel est le bilan ?

Le bilan est lourd et serait définitif. Pas moins de dix personnes ont péri dans l’incendie, dont cinq enfants âgés de 3 et 15 ans. Par ailleurs, 13 habitants de l’immeuble et deux pompiers ont été blessés, quatre sont pris en charge en urgence absolue. « C’est un choc, le bilan est extrêmement grave (…) je me suis entretenu avec le Président de la République », a réagi le ministre de l’Intérieur. Les réactions de solidarité pour les victimes et leurs familles ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux.





🔴 Incendie à Vaulx-en-Velin: Gérald Darmanin confirme un bilan de 10 morts et annonce se rendre sur place pic.twitter.com/gJDZUKjz5S — BFMTV (@BFMTV) December 16, 2022



« Ce sont avant tout les fumées qui tuent, précise à la chaîne d'info en continu David Annotel. La remontée des fumées qu'on peut imaginer dans la cage d'escalier rend l'évacuation des habitants particulièrement compliquée, malgré la présence des premiers secours. » Selon les informations du parquet de Lyon, des associations d'aide aux victimes ont été mobilisées.

Quelles sont les origines du drame ?

Incident ou acte volontaire ? Pour le moment, les autorités affirment ne pas avoir identifié la cause du départ de feu mais « aucune hypothèse n'est écartée, notamment la piste criminelle », indique le parquet de Lyon dans un communiqué. Une enquête pénale a ainsi été ouverte par le parquet de Lyon et confiée aux services de la Direction zonale de police judiciaire (DZPJ). Elle tentera de faire la lumière sur l’origine des flammes. Des constatations sont en cours pour déterminer les causes du feu, selon un porte-parole de la préfecture sur place. « Les équipes de la police technique et scientifique de la police judicaire, les médecins de l'institut médico-légal de Lyon et les experts de la section incendies du SNPS (service national de la police scientifique) sont sur place », précise le parquet.

Combien de pompiers ont été mobilisés ?

Le sinistre, dont « l’origine est inconnue » est « désormais éteint », selon le communiqué de la préfecture. Et c’est grâce aux 170 pompiers et 65 engins mobilisés et arrivés sur place à 3h25, que le feu a pu être finalement maîtrisé. L’intervention s’est faite « dans des conditions difficiles », selon Gérald Darmanin. Parmi les dix personnes touchées, deux sapeurs-pompiers ont d’ailleurs été légèrement blessés lors de l’intervention, selon la préfecture. Un important dispositif de gendarmerie a également été déployé sur le terrain. Un important périmètre de sécurité a également été déployé dans la cité.

Quels ministres vont se rendre sur place ?

Le ministre de l’Intérieur a rapidement annoncé ce matin qu’il allait se rendre à Vaulx-en-Velin. Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, doit également rejoindre les autorités sur place dans la matinée pour faire le point sur la situation, selon la préfecture.

Par ailleurs, selon la préfecture, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, Pascal Mailhos, la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy et le procureur de la République, Nicolas Jacquet, sont déjà sur place.