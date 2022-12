Paradoxalement, l’incendie a pris sur des palettes de produits surgelés. Les pompiers de la Haute-Garonne ont été alertés en fin de matinée mercredi sur ce sinistre touchant une entreprise logistique, spécialisée dans le froid, de la zone Eurocentre, au nord de Toulouse. Les salariés avaient tous été évacués au moment de leur arrivée. Mais l’opération d’extinction s’est avérée compliquée en raison des caractéristiques des lieux : une chambre frigorifique « de 3.600 m2, refroidie à -17 °C ».

Il a fallu 13 véhicules et une cinquantaine de pompiers pour venir à bout des flammes. Le centre départemental d’incendie et de secours indique ce jeudi après-midi que le feu est désormais éteint. Il a ravagé « 5.000 palettes de produits alimentaires » et entraîné la mise au chômage technique d’une vingtaine de salariés, avant un possible redéploiement dans d’autres sites du groupe STEF.