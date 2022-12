En un an, au cours de plusieurs opérations visant un réseau qui alimentait la région toulousaine, la police et les douanes ont réussi à saisir pas moins de 156 kg de résine de cannabis et 1,6 kg de cocaïne, soit l’équivalent de 1,456 million d’euros de drogue à la revente. Le 7 décembre dernier, une nouvelle opération a eu lieu dans le cadre de cette affaire qui a permis d’interpeller le commanditaire de ce vaste trafic de drogue : un Toulousain de 31 ans qui avait chez lui 1,2 kg de cocaïne, 6,5 kg de résine et deux pistolets automatiques chargés.

Le même jour, un peu plus tôt, un énième convoi avait été intercepté à Escalquens, au sud-est de la Ville rose, avec plusieurs kilos de drogue à l’intérieur. Dans la foulée, une opération de démantèlement était déclenchée sous la houlette de l’office anti-stupéfiants de la police judiciaire et cinq personnes, en plus de la tête du réseau, étaient interpellées.

Recherche d’autres complices

Les limiers de la PJ enquêtaient depuis plusieurs mois sur cette organisation criminelle qui en une année a réalisé pas loin d’une soixantaine de voyages en Espagne ou dans les Pyrénées-Orientales ou Pyrénées-Atlantiques pour se réapprovisionner.









Les six personnes interpellées la semaine dernière ont toutes été mises en examen et incarcérées. Elles rejoignent derrière les verrous quatre de leurs acolytes, arrêtés lors de précédentes interceptions de convoi. Le procureur de la République de Toulouse a indiqué que l’enquête se poursuivait « en vue d’identifier les autres auteurs, complices du trafic et l’ensemble des bénéficiaires ».